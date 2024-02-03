Оккупанты обстреляли Авдеевку: один человек ранен

За прошедшие сутки, 2 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного человека в Авдеевке. Об этом написал у себя в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 2 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке», — подчеркнул Филашкин.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1849 человек убитыми и 4531 — ранеными.



Напомним, 1 февраля, оккупанты атаковали мирных жителей Донецкой области, один местный житель Авдеевки получил ранения.