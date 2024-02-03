Окупанти обстріляли Авдіївку: одна людина поранена

Минулої доби, 2 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одну людину в Авдіївці. Про це написав у себе в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 2 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці», - підкреслив Філашкін.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1849 осіб убитими та 4531 – пораненими.



Нагадаємо, 1 лютого окупанти атакували мирних жителів Донецької області, один місцевий житель Авдіївки отримав поранення.