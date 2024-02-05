Часть Покровска осталась без тепла из-за российского обстрела

В Покровске часть жителей города осталась без отопления из-за российского обстрела. Фото: Покровская ГВА

Из-за ночного обстрела Покровска российскими войсками прекращена подача теплоносителя жителям северной части города. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что около двух часов ночи Покровская громада стала объектом очередного обстрела со стороны России. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры города.

«Объектом особого внимания стала котельная, которая вынуждена приостановить работу из-за разрушения систем газо- и теплоснабжения — трубопровода, обеспечивающего подачу теплоносителя в жилые дома. В настоящее время 57 многоквартирных домов северной части города остались без отопления», — говорится в сообщении Покровской ГВА.

«С самого утра сформированы и выведены на маршрут ремонтные бригады, начались восстановительные работы. Коммунальщики работают над устранением повреждений, и ожидается, что к вечеру эта котельная будет полностью восстановлена, а тепло будет подаваться жителям поселка Динасового завода», – рассказал заместитель начальника Покровской ГВА Алексей Стебель.

В городской военной администрации заявили, что запуск котельной и подача теплоносителя состоится после завершения всех технологических процессов.