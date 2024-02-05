Частина Покровська залишилася без тепла через російський обстріл

У Покровську частина мешканців міста залишилася без опалення через російський обстріл. Фото: Покровська ИВА

Через нічний обстріл Покровська російськими військами припинено подачу теплоносія жителям північної частини міста. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що близько другої години ночі Покровська громада стала об'єктом чергового обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження інфраструктури міста.

«Об'єктом особливої уваги стала котельня, яка змушена призупинити роботу через руйнування систем газо- та теплопостачання — трубопроводу, що забезпечує подачу теплоносія до житлових будинків. Наразі 57 багатоквартирних будинків північної частини міста залишилися без опалення», — йдеться у повідомленні Покровської МВА.

«З самого ранку сформовано та виведено на маршрут ремонтні бригади, розпочалися відновлювальні роботи. Комунальники працюють над усуненням пошкоджень, і очікується, що до вечора ця котельня буде повністю відновлена, а тепло подаватиметься мешканцям селища Динасового заводу», – розповів заступник начальника Покровської ИВА Олексій Стебель.

У міській військовій адміністрації заявили, що запуск котельні та подача теплоносія відбудеться після завершення всіх технологічних процесів.