  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Частина Покровська залишилася без тепла через російський обстріл

05 лютого 2024, 17:20

Частина Покровська залишилася без тепла через російський обстріл

У Покровську частина мешканців міста залишилася без опалення через російський обстріл. Фото: Покровська ИВА У Покровську частина мешканців міста залишилася без опалення через російський обстріл. Фото: Покровська ИВА

Через нічний обстріл Покровська російськими військами припинено подачу теплоносія жителям північної частини міста. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що близько другої години ночі Покровська громада стала об'єктом чергового обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження інфраструктури міста.

«Об'єктом особливої уваги стала котельня, яка змушена призупинити роботу через руйнування систем газо- та теплопостачання — трубопроводу, що забезпечує подачу теплоносія до житлових будинків. Наразі 57 багатоквартирних будинків північної частини міста залишилися без опалення», — йдеться у повідомленні Покровської МВА.

«З самого ранку сформовано та виведено на маршрут ремонтні бригади, розпочалися відновлювальні роботи. Комунальники працюють над усуненням пошкоджень, і очікується, що до вечора ця котельня буде повністю відновлена, а тепло подаватиметься мешканцям селища Динасового заводу», – розповів заступник начальника Покровської ИВА Олексій Стебель.

У міській військовій адміністрації заявили, що запуск котельні та подача теплоносія відбудеться після завершення всіх технологічних процесів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донбас Покровськ Обстріл опалення

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:45
У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день
12:59
У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців
12:40
«Міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР» загинув під час удару по кафе в Лисичанську
11:51
Скільки території України знаходиться в окупації: Зеленський дав відповідь
23:33
Головне за день. У РФ зник новий голова ПВК «Вагнер». Обстріл Лисичанська
20:15
Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
19:20
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
17:59
Росіяни на окупованих територіях навчатимуть дітей збирати дрони
14:50
Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Куйбишевського району: поранено двох людей
09:40
Під час обстрілу кафе в Лисичанську загинуло 28 осіб, серед них — дитина, 10 осіб отримали поранення
23:38
Головне за день: Обстріл Лисичанська – відомо про 20 загиблих, розбір завалів триває
20:04
В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих
23:50
Головне – за день. Суд ООН частково став на бік України. Військовий навчальний центр РФ у Луганську
17:16
Окупанти на 20 років передали частину акваторії Азовського моря військовій часті
16:40
Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону
15:20
МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
13:17
У захопленому Маріуполі окупанти планують відкрити «музей визволення міста»
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
08:55
Армія РФ «упустила» авіабомбу на місто окупованої Луганщини
усі новини
18:45
У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день
17:58
Українці довелося відмовитись від титулу «Міс Японія-2024»: вона назвала причину
17:41
У Сіверській громаді Донецької області залишилося 10% населення: люди живуть без світла, газу та води
17:20
Частина Покровська залишилася без тепла через російський обстріл
17:10
Нідерланди збільшили кількість F-16, які передадуть Україні
16:45
У Великому Бурлуці ФАБ-250 пробила дірку в житловому будинку, але не розірвалася
16:40
У Білорусі фіксують ешелон з військовою технікою
16:32
Через дії Трампа виділення американської допомоги Україні стає все менш ймовірним — FT
16:22
Енергетики протягом січня повернули електрику до 294 населених пунктів
16:11
Цього року поліцейські здійснили вже понад 30 рейсів до Авдіївки та евакуювали 123 особи
15:27
З України до Канади в найближчі два місяці приїде 90 тисяч людей — ЗМІ
15:25
Колишня працівниця банку виманила у клієнтів понад 85 мільйонів гривень
14:35
На запорізькому напрямку воюють усі: від будівельників до менеджерів, крім міністрів ►
14:27
У Білгородській області повідомили про атаку дрону: поранено окупантів
13:59
Росія вдарила по Херсону: четверо людей загинули, один чоловік перебуває у лікарні
13:28
Чи ведуться вуличні бої в Авдіївці: Барабаш розповів про ситуацію у місті
12:59
У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців
12:40
«Міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР» загинув під час удару по кафе в Лисичанську
11:51
Скільки території України знаходиться в окупації: Зеленський дав відповідь
11:45
СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ: серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день
05 лютого, 18:45
Авдіївка під постійним обстрілом РФ. Фото: кадр із відео Цього року поліцейські здійснили вже понад 30 рейсів до Авдіївки та евакуювали 123 особи
05 лютого, 16:11
14 Штурмова бригада НГУ «Червона Калина». Фото: кадр із відео На запорізькому напрямку воюють усі: від будівельників до менеджерів, крім міністрів ►
05 лютого, 14:35
Школярів у Маріуполі змусили записати вибачення. Кадр із відео У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців
05 лютого, 12:59
Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
04 лютого, 20:15
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ► Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
04 лютого, 19:20

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама