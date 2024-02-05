Донецкий «Шахтер» создает футбольную команду для военных с ампутациями

ФК «Шахтер» создает футбольную команду для людей с инвалидностью. Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» предлагает программу реабилитации раненых с помощью спорта и создает футбольную команду для людей с инвалидностью. Об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что участниками команды станут военные, получившие во время боевых действий ранения и, как следствие, ампутацию конечностей.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

В сообщении говорится, что набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

«Украинские воины, отдавшие свое здоровье, защищая страну от агрессора, сегодня как никто нуждаются в поддержке общества. По разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений. «Шахтер» — первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача — создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. Во время организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола», — заявил генерального директор клуба Сергей Палкин.