Донецький «Шахтар» створює футбольну команду для військових із ампутаціями

ФК «Шахтар» створює футбольну команду для людей з інвалідністю. Фото: ФК «Шахтар»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» пропонує програму реабілітації поранених за допомогою спорту та створює футбольну команду для людей з інвалідністю. Про це сьогодні повідомив офіційний сайт клубу.

Зазначається, що учасниками команди стануть військові, які отримали під час бойових дій поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок.

Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник, які будуть проводити регулярні тренування у Києві та Щасливому (Київська область).

У повідомленні йдеться, що набір футболістів та підготовка тренерів розпочнеться найближчим часом. У майбутньому передбачено участь команди у змаганнях, у тому числі – європейських.

«Українські воїни, які віддали своє здоров'я, захищаючи країну від агресора, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками, зараз в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. «Шахтар» — перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання — створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемося на міжнародну практику адаптивного футболу», — заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.