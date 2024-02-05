До конца года Крымский мост не устоит — командующий ВМС Украины

Командующий ВМС Украины дал прогноз о судьбе Крымского моста. Фото: Википедия

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа полагает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у Неижпапы о Крымском мосте и о том, что ожидать по отношению к нему. На это Неижпапа заявил, что считает, что до конца года Крымский мост не устоит.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно», — сказал командующий.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.

Напомним, что после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды. В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы. В июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малыш также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.