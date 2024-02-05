До кінця року Кримський міст не встоїть — командувач ВМС України

Командувач ВМС України спрогнозував долю Кримського мосту. Фото: Вікіпедія

Командувач Військово-морськими силами України віце-адмірал Олексій Неіжпапа вважає, що збудований росіянами Кримський міст не встоїть до кінця 2024 року. Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Журналіст запитав у Неїжпапи про Кримський міст і про те, що чекати щодо нього. На це Неїжпапа заявив, що вважає, що до кінця року Кримський міст не встоїть.

«Я думаю, недовго чекати лишилося. Принаймні цього року точно», — сказав командувач.

Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно «небіжчиком» і додав, що знає, як це зробити.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну незаконно збудований окупантами Кримський міст отримав удари як мінімум двічі. У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була операція спецслужби. У липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.