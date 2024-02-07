РФ утром атаковала Киев: левый берег частично без света, один человек травмирован

Сегодня, 7 февраля, в украинской столице прогремели взрывы во время ракетной атаки россиян. Известно, что в Киеве работает противовоздушная оборона, один гражданский получил ранения, левый берег города частично без света. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко и начальник Киевской МВА Сергей Попко.



«Взрывы в городе. Работает ПВО. После взрыва вызов медиков в Днепровский район», — написал Кличко.



В свою очередь Попко отметил, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.



По информации Кличко, обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.



Кроме того, один человек в Днепровском районе пострадал из-за атаки.



Напомним, после утренней ракетной атаки россиян 23 января в Киеве пострадали жилые дома, пострадали мирные граждане.