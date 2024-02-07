РФ вранці атакувала Київ: лівий берег частково без світла, одна людина травмована

Сьогодні, 7 лютого, в українській столиці пролунали вибухи під час ракетної атаки росіян. Відомо, що у Києві працює протиповітряна оборона, один цивільний отримав поранення, лівий берег міста частково без світла. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник Київської МВА Сергій Попко.



«Вибухи у місті. Працює ППО. Після вибуху виклик медиків до Дніпровського району», — написав Кличко.



Своєю чергою Попко зазначив, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці.



За інформацією Кличка, уламками ракети у столиці пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина споживачів лівому березі без електроенергії.



Крім того, одна людина у Дніпровському районі постраждала через атаку.



Нагадаємо, після ранкової ракетної атаки росіян 23 січня у Києві постраждали житлові будинки, постраждали мирні громадяни.