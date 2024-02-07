Украинская ПВО сбила 44 воздушные цели из 64 — Воздушные силы ВСУ

Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели. Об этом сегодня утром сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник нанес несколько ударов по территории Украины, начиная с вечера. Всего россияне выпустили по Украине 64 средства воздушного нападения:

20 «Шахедов» (Чауда — Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);

четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

три крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);

три баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски из мыса Тарханкут — Крым, Воронежской области РФ);

пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская область РФ).

Противовоздушная оборона Украины сбила 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты «Калибр» и 15 «Шахедов».

В отражении атаки применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.