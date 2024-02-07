Українська ППО збила 44 повітряні цілі з 64 — Повітряні сили ЗСУ

Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі. Про це сьогодні вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав кілька ударів по території України, починаючи з вечора. Загалом росіяни випустили по Україні 64 засоби повітряного нападу:

20 «Шахедов» (Чауда — Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс, Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);

три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски з мису Тарханкут — Крим, Воронезькій області РФ);

п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Білгородська область РФ).

Протиповітряна оборона України збила 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети «Калібр» та 15 «Шахедів».

У відбитті атаки застосовувалися зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.