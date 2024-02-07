Беспилотники по типу «Ланцета» начинают производить в Украине — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о скором запуске массового производства очередных дронов-камикадзе в Украине. Эти беспилотники будут иметь сходство с российским «Ланцетом» и обладать дальностью полета до 40 километров. Об этом он сообщил в интервью изданию Forbes.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится тестирование продукции нескольких компаний.

«В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу «ланцетов» достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении», — сказал министр.

Федоров подчеркнул, что в течение ближайших недель будут подписаны первые контракты. После этого дроны попадут на передовую.

В настоящее время уже есть отдельные случаи использования таких беспилотных летательных аппаратов защитниками, но они пока единичны.

«Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах — как горят их танки», — сказал Федоров.

Отметим, что «Ланцет» является одним из наиболее эффективных российских беспилотных летательных аппаратов, которые в настоящее время используются оккупационными силами на передовой. Российские военные в основном применяют их для нейтрализации или повреждения значимых целей, таких как системы противовоздушной обороны или артиллерия. Эти беспилотные летательные аппараты доступны в двух версиях: «Ланцет-3» со взлетным весом 12 кг, который относится к тяжелой версии, а также «Ланцет-1» со взлетным весом 5 кг, который является легкой модификацией.