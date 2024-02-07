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Безпілотники на кшталт «Ланцета» починають виробляти в Україні — Федоров

07 лютого 2024, 15:14

Безпілотники на кшталт «Ланцета» починають виробляти в Україні — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про швидкий запуск масового виробництва чергових дронів-камікадзе в Україні. Ці безпілотники матимуть схожість із російським «Ланцетом» і мають дальність польоту до 40 кілометрів. Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes.

Він наголосив, що наразі проводиться тестування продукції кількох компаній.

«У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти мету в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони на кшталт «ланцетів» є досить високотехнологічними, і знадобилося півроку, щоб розігнати ринок у цьому напрямку», — сказав міністр.

Федоров наголосив, що протягом найближчих тижнів буде підписано перші контракти. Після цього дрони потраплять на передову.

В даний час вже є окремі випадки використання таких безпілотних літальних апаратів захисниками, але вони поки що поодинокі.

«Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабликах — як горять їхні танки», — сказав Федоров.

Зазначимо, що «Ланцет» є одним із найефективніших російських безпілотних літальних апаратів, які нині використовуються окупаційними силами на передовій. Російські військові переважно застосовують їх для нейтралізації чи пошкодження значимих цілей, таких як системи протиповітряної оборони чи артилерія. Ці безпілотні літальні апарати доступні у двох версіях: «Ланцет-3» із злітною вагою 12 кг, яка відноситься до важкої версії, а також «Ланцет-1» із злітною вагою 5 кг, яка є легкою модифікацією.

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