Финляндия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Финляндия вскоре отправит Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

Сообщается, что условная общая стоимость пакета – 190 млн евро. На такую сумму оценивают замену соответствующего оборудования для финской армии. В пакет входит, в том числе оборудование, закупленное у финской промышленности за 30 млн евро.

С этим пакетом общая стоимость военной помощи Финляндии для Украины с начала полномасштабной войны достигла 1,8 млрд евро.

Содержание пакета и примерное время поставки этого оружия в Украину не сообщается из соображений безопасности.