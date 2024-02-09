Фінляндія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія незабаром відправить Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн. євро. Про це повідомляють у прес-службі уряду.

Повідомляється, що умовна загальна вартість пакету – 190 млн. євро. На таку суму оцінюють заміну відповідного обладнання для фінської армії. У пакет входить, зокрема, обладнання, закуплене у фінської промисловості за 30 млн. євро.

З цим пакетом загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України з початку повномасштабної війни сягнула 1,8 млрд євро.

Зміст пакету та приблизний час постачання цієї зброї в Україну не повідомляється з міркувань безпеки.