Ключевая задача Главкома Сырского - аудит военных

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что руководство страны ждет от новоназначенного главкома ВСУ Александра Сырского "аудита" военнослужащих, потому что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек. Об этом Подоляк заявил в эфире украинского телемарафона.

«Президент сказал, что в Украине практически 1 миллион мобилизованных. А по линии фронта те, кто был непосредственно на войне, это 200-300 тысяч. Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского - именно провести аудит: где, как и кто находится. Господин Сырский должен сказать, где и как эти люди использовались или будут использоваться, которые уже мобилизованы», — подчеркнул Подоляк.

Советник Офиса президента отметил, что все вопросы по комплектации ВСУ, о том, как они должны быть оттренированы, как должны приниматься все управленческие решения - все это будет связано с главкомом.