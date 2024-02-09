Ключове завдання Головкому Сирського – аудит військових

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що керівництво країни чекає від новопризначеного головкому ЗСУ Олександра Сирського "аудиту" військовослужбовців, бо з 1 млн. мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Про це Подоляк заявив у ефірі українського телемарафону.

«Президент сказав, що в Україні майже 1 мільйон мобілізованих. А за лінією фронту ті, хто був безпосередньо на війні, це 200-300 тисяч. Інші були дуже далекі від війни, але вони є. Тому, на мою думку, одне з ключових завдань Сирського - саме провести аудит: де, як і хто знаходиться. Пан Сирський має сказати, де і як ці люди використовувалися або використовуватимуться, які вже мобілізовані», — наголосив Подоляк.

Радник Офісу президента зазначив, що всі питання щодо комплектації ЗСУ, про те, як вони мають бути відтреновані, як мають ухвалюватися всі управлінські рішення - все це буде пов'язане з головкомом.