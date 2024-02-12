Несмотря на ежедневные обстрелы армии РФ, в селах Луганщины остаются гражданские — Лысогор

Российские оккупанты пытаются захватить всю территорию Луганской области, атакуют из артиллерии и минометов. Несмотря на постоянные обстрелы, в населенных пунктах проживают люди. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Три штурма россиян отражены в воскресенье от Белогоровки. Этот населенный пункт, а также территорию Серебрянского леса, противник постоянно уничтожает огнем артиллерии и минометов. Неспокойно и в селах Краснореченской громады», — написал он.



По словам Лысогора, в этих населенных пунктах все еще остаются гражданские, несмотря на близость к линии боевого столкновения. Основная часть — это пожилые люди — 24 человека получают пенсионные выплаты.



Отмечается, что сотрудниками военной администрации регулярно организовывается перевозка получателей социальных выплат в более безопасные территории, где предоставляет услуги «Укрпочта».



Напомним, оккупанты закрыли въезд в оккупированный город Лисичанск Луганской области.