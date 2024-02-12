Попри щоденні обстріли армії РФ, у селах Луганщини залишаються цивільні — Лисогор

Російські окупанти намагаються захопити всю територію Луганської області, атакують з артилерії та мінометів. Попри постійні обстріли, у населених пунктах все ще мешкають люди. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Три штурми росіян відбито в неділю від Білогорівки. Цей населений пункт, а також територію Серебрянського лісу, противник постійно знищує вогнем з артилерії та мінометів. Неспокійно й у селах Красноріченської громади», — написав він.



За словами Лисогора, у цих населених пунктах досі залишаються цивільні, попри близькість до лінії бойового зіткнення. Основна частина — це люди похилого віку — 24 особи отримують пенсійні виплати.



Зазначається, що співробітниками військової адміністрації регулярно організовується перевезення одержувачів соціальних виплат на безпечніші території, де надає послуги «Укрпошта».



Нагадаємо, окупанти закрили в'їзд до окупованого міста Лисичанська Луганської області.