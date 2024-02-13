Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ

Главком ВСУ Сырский и глава Минобороны Украины Умеров. Фото: Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщает Рустем Умеров в своём Фейсбук. Четкий и предметный разговор.

"Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал министр.

Главком Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть: оптимизация структуры ВСУ; улучшение качества подготовки наших военных; доукомплектование имеющихся бригад и создание новых; обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Кроме того, отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы противостоять угрозе российских дронов.

"Еще одна важная тема - обеспечение ротации бойцов на фронте. Впереди - много работы и решений, необходимых для нашей победы",- написал Умеров.