Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ

Головком ЗСУ Сирський та голова Міноборони України Померів. Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомляє Рустем Умеров у своєму Фейсбуку. Чітка та предметна розмова.



«Обговорили наші військові плани на 2024 рік», — написав міністр.



Головком Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є: оптимізація структури ЗСУ; покращення якості підготовки наших військових; доукомплектування наявних бригад та створення нових; забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Крім того, окремо обговорили постійне збільшення коштів РЕБ, щоб протистояти загрозі російських дронів.



«Ще одна важлива тема — забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду — багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги», — написав Умєров.