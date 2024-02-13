На «Рамштайне» будет доклад об истребителях F-16 для Украины – посол при НАТО

В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое пройдет завтра, 14 февраля, будет доклад коалиции о передаче F-16 нашим военным. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

«Завтра пройдет встреча в формате «Рамштайн», и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 - это реалистичные сроки, которые у нас назывались», - отметила Галибаренко.

Она утончила, что подготовка к использованию F-16 происходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами.

При этом ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты. Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставкам таких истребителей.