На «Рамштайні» буде доповідь про F-16 для України – посол при НАТО

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться завтра, 14 лютого, буде доповідь коаліції про передачу F-16 нашим військовим. Про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

«Завтра пройде зустріч у форматі «Рамштайн» і буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась докладніша інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися», - зазначила Галібаренко.

Вона витончила, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управління літаками.

При цьому ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки. Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.