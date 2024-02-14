В Генштабе официально подтвердили уничтожение российского БДК «Цезарь Куников» — видео

«Цезарь Куников» перед ударом морского дрона. Фото: кадр из видео

ВСУ и ГУР уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.





«Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов — «Цезарь Куников», — говорится в сообщении.





В Генштабе отметили, что в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.



В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли детали операции.



Успешную миссию осуществили спецы «Группы 13» ГУР МО Украины. Корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.



В разведке добавили, что в итоге БДК оккупантов получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.



«Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был потоплен ровно 81 год спустя. Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту», — уточнили в Минобороны.



По данным ГУР, корабль россиян использовался во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.



Напомним, в издании «Украинская правда» сообщили, что дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море