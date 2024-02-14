У Генштабі офіційно підтвердили знищення російського ВДК «Цезар Куніков» — відео

«Цезар Куніков» перед ударом морського дрона. Фото: кадр із відео

ЗСУ та ГУР знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.







«Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів — Цезар Куніков, — йдеться у повідомленні.





У Генштабі зазначили, що в момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.



В свою чергу в Головному управлінні розвідки Міноборони України розкрили деталі операції.



Зазначається, що успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України. Корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.



В розвідці додали, що у підсумку ВДК окупантів отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.



«Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту», — уточнили в Міноборони.



За даними ГУР, корабель росіян використовувався під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі.