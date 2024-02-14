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Евросоюз намерен перекрыть лазейки для военных поставок из Индии и Китая в Россию

14 февраля 2024, 15:25

Евросоюз намерен перекрыть лазейки для военных поставок из Индии и Китая в Россию

Евросоюз намерен ввести санкции против двух десятков иностранных компаний в рамках мер, направленных на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Три компании в материковом Китае, а также четыре в Гонконге и одна в Индии включены в 91-страничный документ о компаниях и частных лицах, которых государства-члены ЕС хотят добавить в санкционный список перед второй годовщиной вторжения России в Украину.

Представители ЕС, Великобритании и США готовятся встретиться в Брюсселе сегодня. Источник сообщил, что необходимы дополнительные инструменты, чтобы гарантировать, что Москва не сможет обойти существующие ограничения.

«Россия напрягает все силы, чтобы обойти наши санкции, но нам нужно делать больше. Нам необходимо закрыть лазейки, определить пути обхода и еще больше снизить доходы», — сказал источник.

ЕС особенно обеспокоен тем, что технологии продаются за пределы блока, а затем попадают в Россию через третьи страны.

В рамках этой инициативы дипломатическая служба ЕС предложила добавить около 20 компаний, в том числе три в материковом Китае, одну в Турции и одну в Индии, в экспортный черный список тех, кто оказывает поддержку российской армии.

Две российские судоходные компании, обвиняемые в транспортировке оружия из Северной Кореи в порт на Дальнем востоке, порт к востоку от Владивостока, будут внесены в черный список в рамках 13-го пакета санкций, обсуждаемом на этой неделе в Брюсселе.

Это будет означать, что фирмам из блока 27 стран будет запрещено вести бизнес с компаниями, поскольку Брюссель активизирует усилия по пресечению обхода санкций в отношении России.

ЕС уже ввел аналогичные запреты на экспорт более чем 600 фирмам, в том числе трем из Гонконга, а также фирмам в таких странах, как Армения, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

В прошлом году Брюссель предложил включить в список пять китайских фирм, но они были исключены из-за противодействия Пекина и нежелания некоторых столиц ЕС. Источники сообщают, что вовлеченные компании были полностью расследованы и что на этот раз была установлена связь с Китаем.

Западные союзники подсчитали, что существующие санкции уже лишили Россию доходов в размере 400 млрд долларов. Однако, поскольку Владимир Путин значительно наращивает военные поставки, а ЕС отстает, им необходимо, чтобы санкции действовали более активно.

Ожидается, что новые планируемые санкции также приведут к замораживанию активов и запрету на получение виз в ЕС гораздо больше российских чиновников.

Ранее сообщалось, что у ЕС и до этого были предложение по введению ограничений для нескольких китайских фирм, но некоторые государства-члены были против таких мер после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.

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