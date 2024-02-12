ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ

Европейский союз в рамках нового пакета санкций хочет ввести ограничения против нескольких китайских компаний за их помощь России. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков компаний, в том числе трех, базирующихся в Китае, которых обвиняют в поддержке военных усилий России в Украине», —пишет издание.

Отмечается, что в случае принятия, это будет первый случай, с начала полномасштабной войны, когда ЕС вводит ограничения для компаний из Китая.

Стоит отметить, что у ЕС и ранее были предложение по введению ограничений для нескольких китайских фирм, но некоторые государства-члены были против таких мер после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.