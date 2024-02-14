Германия пообещала увеличить поставки снарядов Украине

Украина в 2024 году сможет получить как минимум втрое больше снарядов, так как Германия продолжает вкладывать средства в производство боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус "на полях" контактной группы по обороне Украины.

По его словам, страна заложила 3,5 млрд евро на производство боеприпасов. Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и на Германии.

По данным Минобороны ФРГ, Германия передала Украине 46 010 снарядов калибра 155 мм, 20 872 осветительных и дымовых боеприпасов, кассетные снаряды SMArt 155 и дальнобойные управляемые артиллерийские снаряды Vulcano.

Ранее на этой неделе оборонный концерн Rheinmetall AG начал строить в Нижней Саксонии предприятие по выпуску артиллерийских снарядов, взрывчатки и компонентов реактивной артиллерии. Представители компании заявили, что концерн намерен в 2025 году производить в год 700 тысяч артиллерийских снарядов.