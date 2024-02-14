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Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні

14 лютого 2024, 17:25

Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні

Україна у 2024 році зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів, оскільки Німеччина продовжує вкладати кошти у виробництво боєприпасів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "на полях" контактної групи з питань оборони України.

За його словами, країна заклала 3,5 млрд. євро на виробництво боєприпасів. Міністр наголосив на зростаючій динаміці у питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

За даними Міноборони ФРН, Німеччина передала Україні 46 010 снарядів калібру 155 мм, 20 872 освітлювальних та димових боєприпасів, касетні снаряди SMArt 155 та далекобійні керовані артилерійські снаряди Vulcano.

Раніше цього тижня оборонний концерн Rheinmetall AG почав будувати у Нижній Саксонії підприємство з випуску артилерійських снарядів, вибухівки та компонентів реактивної артилерії. Представники компанії заявили, що концерн має намір у 2025 році виробляти за рік 700 тисяч артилерійських снарядів.

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