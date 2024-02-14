Оккупанты снова обстреляли Херсон, трое раненых

Российские военные сегодня неоднократно наносили удары по Херсону. В результате одного из обстрелов пострадал ребенок, сейчас он госпитализирован в больницу. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Российские оккупационные войска в очередной раз за день бьют по Херсону. На этот час известно о трех пострадавших», — сообщил Прокудин.

По словам главы ОВА, в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У него — взрывная травма, ранение ноги и шеи.

«Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь», — добавил он.

Прокудин отметил, что также в медучреждение со взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца.

«Под российский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги», — рассказал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают наносить удары по Херсонской области, за прошедшие сутки из-за обстрелов РФ возникло пять пожаров.