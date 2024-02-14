Окупанти знову обстріляли Херсон, троє поранених

Російські військові сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону. Внаслідок одного з обстрілів постраждала дитина, зараз її госпіталізовано до лікарні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські окупаційні війська вкотре за день б'ють по Херсону. Наразі відомо про трьох постраждалих», — повідомив Прокудін.

За словами голови ОВА, у вкрай тяжкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї вибухова травма, поранення ноги та шиї.

«Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя», — додав він.

Прокудін зазначив, що також до медустанови з вибуховою травмою госпіталізували 84-річного херсонця.

«Під російський удар потрапив і 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги», — розповів голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонській області , за минулу добу через обстріл РФ виникло п'ять пожеж.