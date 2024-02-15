В Киеве утром гремели взрывы, во Львове зафиксирован "прилет" ракеты

В Киеве утром прогремели взрывы. Работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!», — написал городской голова.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет», — написал он.

Сегодня около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.