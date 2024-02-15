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У Києві вранці лунали вибухи, у Львові зафіксовано «приліт» ракети

15 лютого 2024, 07:10

У Києві вранці лунали вибухи, у Львові зафіксовано «приліт» ракети

У Києві вранці пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Вибухи у місті. Працює ППО. Не залишайте укриттів!», — написав міський голова.

У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає», — написав він.

Сьогодні близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіян ракет "Калібр" з Чорного моря.

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