У Києві вранці лунали вибухи, у Львові зафіксовано «приліт» ракети

У Києві вранці пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Вибухи у місті. Працює ППО. Не залишайте укриттів!», — написав міський голова.

У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає», — написав він.

Сьогодні близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіян ракет "Калібр" з Чорного моря.