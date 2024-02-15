Удар РФ по Львову: взрывной волной выбиты окна, трое людей пострадали

В результате утренней ракетной атаки по Львову пострадали три человека. Есть «прилет» в объект инфраструктуры, в домах выбиты окна. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
«Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны», — написал он.
Козицкий позже добавил, что еще один мужчина был госпитализирован, у него гематома надбровного участка.
По данным ОВА, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Продолжается пожар.
Кроме того, в 16 жилых домах на Научной взрывной волне выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.
Также в ходе утренней атаки ракета попала в землю, недалеко от жилых домов на улице Научной. Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, где живут люди, и окна в центре занятости.
Напомним, утром 15 февраля во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города.