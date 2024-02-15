Удар РФ по Львову: взрывной волной выбиты окна, трое людей пострадали

Удар РФ по Львову: взрывной волной выбиты окна в домах, три человека пострадали: Андрей Садовый

В результате утренней ракетной атаки по Львову пострадали три человека. Есть «прилет» в объект инфраструктуры, в домах выбиты окна. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны», — написал он.



Козицкий позже добавил, что еще один мужчина был госпитализирован, у него гематома надбровного участка.



По данным ОВА, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Продолжается пожар.



Кроме того, в 16 жилых домах на Научной взрывной волне выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.



Также в ходе утренней атаки ракета попала в землю, недалеко от жилых домов на улице Научной. Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, где живут люди, и окна в центре занятости.



Напомним, утром 15 февраля во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города.