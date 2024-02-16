В РФ снова рассказали об атаке дронов: где на этот раз работала ПВО

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 16 февраля силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. В частности, над Белгородской областью и над акваторией Черного моря. Традиционно в РФ обвинили в этом Украину.



Как написали в оборонном ведомстве, ночью 16 февраля «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».



Уточняется, что силы ПВО якобы сбили один беспилотник над территорией Белгородской области и четыре над акваторией Черного моря.

Напомним, ранее мы писали, что 15 февраля в российском Белгороде произошел ракетный обстрел. Известно, что девять человек погибли, а около двадцати получили ранения. В числе погибших — двое детей.