У РФ знову розповіли про атаку дронів: де цього разу працювала ППО

У Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч проти 16 лютого сили протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників. Зокрема, над Білгородською областю та над акваторією Чорного моря. Традиційно в РФ звинуватили у цьому Україну.



Як написали в оборонному відомстві, вночі 16 лютого «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».



Уточнюється, що сили ППО нібито збили один безпілотник над територією Білгородської області та чотири над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15 лютого в російському Білгороді стався ракетний обстріл. Відомо, що дев'ятеро людей загинули, а близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих – двоє дітей.