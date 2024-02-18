В Славянске из-под завалов достали погибшего

В Славянске из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Фото: Вадим Лях

В Славянске Донецкой области из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Поисковые работы завершены. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Под завалами разрушенной школы обнаружено тело погибшего мужчины — сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет», — написал он.





Поисковые работы на месте попадания вражеской ракеты завершены.





Напомним, вечером в субботу, 17 февраля, враг нанес массированный ракетный удар. Одно из попаданий произошло в здание славянской школы № 18, в которой находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.