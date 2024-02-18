У Слов`янську з-під завалів дістали загиблого

У Слов'янську з-під завалів зруйнованої школи дістали тіло загиблого. Фото: Вадим Лях

У Слов'янську на Донеччині з-під завалів зруйнованої школи дістали тіло загиблого. Пошукові роботи завершено. Про це повідомив голова Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Під завалами зруйнованої школи виявлено тіло загиблого чоловіка – сторожа навчального закладу. Йому було 65 років», — написав він.





Пошукові роботи на місці влучення ворожої ракети завершено.





Нагадаємо, увечері у суботу, 17 лютого, окупанти завдали масованого ракетного удару. Одне з влучень сталося у будівлю слов'янської школи № 18, в якій знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.