Бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении украинские воины закрепились на новых рубежах обороны, на Запорожском — противник вернулся к тактике малых штурмовых групп с привлечением бронетехники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«На Авдеевском направлении украинские военные отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать агрессора в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где противник при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск», — написал он в телеграм-канале.



На Запорожском направлении агрессор 10 раз пытался атаковать позиции украинских войск в районе села Работино.



«Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий останавливаются, противник в окрестностях Работино уничтожается», — указал командующий.



Всего в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела. Общие потери противника в операционной зоне за прошедшие сутки составили: 624 оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники — это установка разминирования УР-77 под названием "Змей Горыныч".



Также Силы обороны уничтожили склад боеприпасов врага; нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА различных типов, говорится в сообщении.





Напомним, Силы обороны сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось «приземлить» уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.