Бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони, на Запорізькому – противник повернувся до тактики малих штурмових груп із залученням бронетехніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

«На Авдіївському напрямку українські військові відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Ластівчиного та Первомайського. Тут бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відображають спроби російських окупантів розвинути наступ. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати агресора в районах Георгіївки, Перемоги, Новомихайлівки, де противник за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ», — написав він у телеграм-каналі.

На Запорізькому напрямку агресор 10 разів намагався атакувати позиції українських військ у районі села Роботине.

«Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій зупиняються, противник на околицях Роботино знищується», — зазначив командувач.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу агресор завдав 26 авіаударів, здійснив 33 штурмові дії та 803 артобстріли. Загальні втрати противника в операційній зоні минулої доби склали: 624 окупанти, 4 танки, 21 бойова бронемашина, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки — це встановлення розмінування УР-77 під назвою "Змій Горинич".

Також Сили оборони знищили склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони збили ще два російські літаки на сході . ЗСУ вдалося «приземлити» вже шість бортів окупантів за останні дві доби. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.