В Донецке обстреляли центр: Есть погибшая и раненые

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Соцсети

В оккупированном Донецке под обстрел попал Киевский район города.



Снаряды упали на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской в районе пиццерии «Челентано». Это центральная часть города.



Как сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, в рещультате обстрела погибла женщина 1955 года рождения. Пять человек ранены.

Всего, по словам Пушилина, с начала суток зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм.



Он подчеркнул, что обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты.



