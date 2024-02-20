У Донецьку обстріляли центр: Є загибла та поранені

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі

В окупованому Донецьку під постріл потрапив Київський район міста.



Снаряди впали на перетині проспекту Панфілова та Університетської вулиці в районі піцерії «Челентано». Це центральна частина міста.



Як повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін, у результаті обстрілу загинула жінка 1955 року народження. П'ятеро людей поранено.

Загалом, за словами Пушиліна, з початку доби зафіксовано п'ять обстрілів, випущено 31 боєприпас, застосовувалася реактивна артилерія калібром 122 мм, ствольна артилерія калібром 155 мм.



Він наголосив, що обстрілами пошкоджено три житлові будинки, п'ять об'єктів цивільної інфраструктури в Кіровському, Київському, Куйбишівському районах Донецька, у тому числі адміністративну будівлю, дитячий садок, магазини та торгові об'єкти.