Украинские военные уничтожили склад с техникой РФ для наступления на юге

Бойцы ВСУ с помощью дронов всего за один день уничтожили склад российской техники, которую оккупанты стянули для наступления на юге. В частности, пртивник остался без редкой боевой бронированной машины "Терминатор". Об этом сообщают "Дикие шершни".

Ликвидировали технику противника бойцы ударного подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

«За один рабочий день бойцы ударного подразделения "Булава" с ОПБр им.Б Хмельницкого использовали дронов на 200 тыс гривен и сожгли техники агрессора на десятки миллионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты стягивали технику для наступления на Юге, однако украинские военные ее выследили и «расстреляли» дронами.

На видео видно, как беспилотник под управлением пилота профессионально и систематически залетает в ангары противника, находит цель и эффективно отрабатывает по ней. В результате таких ударов дронами весь склад сгорел.

«Всего в тот день пилоты "Булавы" уничтожили: две установки С60 на базе ЗИЛ; два танка Т72; БМП-3; редкую боевую бронированную машину "Терминатор"; Газель; два "Урала" с БК», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера Силы обороны сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось «приземлить» уже шесть бортов оккупантов за последние трое суток.