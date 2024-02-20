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Українські військові знищили склад з технікою РФ для наступу на півдні

20 лютого 2024, 12:58

Українські військові знищили склад з технікою РФ для наступу на півдні

Бійці ЗСУ за допомогою дронів лише за один день знищили склад російської техніки, яку окупанти стягнули для наступу на півдні. Зокрема, супротивник залишився без рідкісної бойової броньованої машини "Термінатор". Про це повідомляють «Дикі шершні».

Ліквідували техніку супротивника бійці ударного підрозділу "Булава" з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

«За один робочий день бійці ударного підрозділу "Булава" з ОПБр ім.Б Хмельницького використали дронів на 200 тис гривень і спалили техніки агресора на десятки мільйонів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти стягували техніку для наступу на Півдні, проте українські військові її вистежили та «розстріляли» дронами.

На відео видно, як безпілотник під керуванням пілота професійно та систематично залітає в ангари супротивника, знаходить ціль та ефективно відпрацьовує по ній. Внаслідок таких ударів дронами весь склад згорів.

«Всього того дня пілоти "Булави" знищили: дві установки С60 на базі ЗІЛ; два танки Т72; БМП-3; рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор"; Газель; два "Урали" з БК», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Сили оборони збили ще два російські літаки на сході. ЗСУ вдалося «приземлити» вже шість бортів окупантів за останні три доби.

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