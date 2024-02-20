Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье

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Получить документ, который аннулирует право собственности на уничтоженное жилье можно у нотариуса, государственного регистратора в ЦПАУ, а также горсовета общины, где находится уничтоженный объект недвижимости. Об этом заявила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны за 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

Ранее для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов — правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения.

Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации (БТИ), после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

В то же время, прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите в Дії жилищный сертификат и забронируете по нему средства на приобретение нового дома. Без прекращения права собственности вы не сможете перейти к финальному этапу — заключение сделки купли-продажи нового имущества.

Всего по состоянию на 19 февраля украинцы использовали уже 813 сертификатов на сумму в 1,7 млрд гривен.