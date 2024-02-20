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Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

20 лютого 2024, 19:41

Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Фото з відкритих джерел Фото з відкритих джерел

Отримати документ, який анулює право власності на знищене житло, можна у нотаріуса, державного реєстратора в ЦПАУ, а також міськради громади, де знаходиться знищений об'єкт нерухомості. Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів за сертифікатом громадяни мають за 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

Раніше для анулювання права власності громадяни мали збирати пакет документів, які встановлюють і підтверджують факт знищення.

Його потрібно було надавати до бюро технічної інвентаризації (БТІ), після чого його фахівці проводили огляд житла та за підсумками проведення вносили відомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У той же час, припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте в Дії житловий сертифікат та забронюєте кошти на придбання нового будинку. Без припинення права власності ви не зможете перейти до фінального етапу — укладання угоди з купівлі-продажу нового майна.

Загалом станом на 19 лютого українці використали вже 813 сертифікатів на суму 1,7 млрд гривень.

 

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