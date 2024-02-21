Канада планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину. Об этом пишет CBC News.

По информации источников издания, правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов на реализацию плана по срочной доставке артснарядов в Украину, который был предложен на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Отметим, что чешский президент Павел раннее заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.