Канада готова надати кошти на доставку десятків тисяч снарядів в Україну, — ЗМІ

Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України. Про це пише CBC News.

За інформацією джерел видання, уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів на реалізацію плану з термінової доставки артснарядів до України, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павлом.

Зазначимо, що чеський президент Павло раніше заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.