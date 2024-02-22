В РФ ночью работала ПВО. В Минобороны заявили, что сбили ракету и БПЛА

Сегодня, 22 февраля, в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В частности, в Министерстве обороны сообщили, что сбили одну ракету и дрон.



В оборонном ведомстве РФ обвиняют в «атаке» Украину, отметив, что «ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации».



Кроме того, дрон был якобы сбит над Брянской областью, а ракета – над территорией Ростовской области.

Напомним, бойцы ВСУ с помощью дронов всего за один день уничтожили склад российской техники, которую оккупанты стянули для наступления на юге. В частности, пртивник остался без редкой боевой бронированной машины "Терминатор".